Milan | Tomori | “Loftus-Cheek? Si tra trovando bene con la squadra”

... ma ilè stata la squadra che ha investito di più in questa campagna acquisti. Ora però l'obiettivo è quello di tornare a lottare per lo scudetto eindica la strada.Commenta per primo Alla vigilia (americana) di Juventus -, a presentare la sfida in conferenza stampa c'è Fikayo(la partita ci sarà nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 04.30). Di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SU PULISIC - 'Ci ...Dunque, Ruben Loftus - Cheek e Fikayorientrano con effetto immediato a giocatori non extra ..., l'attaccante dalla Serie A Come riporta nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport , ...

Il Milan è alla vigilia dell’amichevole contro la Juventus negli Stati Uniti, Fikayo Tomori torna alla conferenza stampa passata da Sky Sport sulla scorsa stagione povera di vittorie anche in favore ...Intervenuto in conferenza stampa, Fikayo Tomori ha parlato della sfida amichevole contro la Juventus, gara dal sapore particolare anche se si tratta di un test in vista del campionato. Tomori: "Voglia ...