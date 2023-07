Milan | Tomori | “Contro la Juventus sperimenteremo qualcosa di nuovo”

... ma ilè stata la squadra che ha investito di più in questa campagna acquisti. Ora però l'obiettivo è quello di tornare a lottare per lo scudetto eindica la strada.Commenta per primo Alla vigilia (americana) di Juventus -, a presentare la sfida in conferenza stampa c'è Fikayo(la partita ci sarà nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 04.30). Di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SU PULISIC - 'Ci ...Tra i cinque extracomunitari del(numero massimo) c'è già un britannico che è, ma anche altri club hanno in squadra calciatori d'Oltremanica, come la Roma ( Smalling ed Abraham ), oppure ...

Il difensore rossonero è ambizioso in vista della prossima stagione, ma intanto punta la Juve: "Vogliamo vincere sempre" ...Tomori alla vigilia di Juventus-Milan ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa: l'ex Chelsea ci tiene a fare bene.