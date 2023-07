Milan | nuovi contratti con il Besiktas per Rebic | cosa manca per chiudere

Sarà ila testare lo stato di salute della Juve, che dovrebbe rinunciare a Dusan Vlahovic e ... Ma questi test servono storicamente per agevolare l'inserimento deiacquisti, ecco perché in ......chi sceglierà tra Pulisic e Chukwueze Le statistiche dei due Ilsta cambiando pelle e lo sta facendo con una sequenza di acquisti che colpisce per quantità e dimensione tecnica dei...... Taremi , potrebbe sfociare inscenari interessanti in tema di vice - Giroud . Oltre all'articolo: 'Serie A, stravolto il regolamento per gli extracomunitari: il..',

Milan, nuovi contratti con il Besiktas per Rebic: cosa manca per ... Calciomercato.com

Il Milan è in trattativa con il Besiktas per la cessione di Ante Rebic, contatti che sono andati avanti anche nelle scorse ore tra i due club. L’attaccante croato è, praticamente, fuori rosa perché ...I turchi hanno messo nel mirino un altro calciatore del Diavolo e hanno chiesto informazioni: difficilmente il Milan se ne priverà Dal punto di vista delle operazioni in entrata ...