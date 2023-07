Milan | Loftus-Cheek libera uno slot extracomunitario | da Taremi a Balogun tutti i colpi che tornano possibili

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Rubennon è più un calciatore. No, il centrocampista inglese non ha completato nessun iter per diventare...

il Milan, per esempio, potrà tesserare un altro extracomunitario dopo Chukwueze, essendosi liberato lo slot che era stato occupato dall'inglese Loftus-Cheek. La Lazio ha nel mirino il russo... Un esempio: Il Milan, che in questa finestra di mercato ha ingaggiato Loftus-Cheek. L'inglese ora non occuperà più uno slot come giocatore extracomunitario, liberandolo per un altro acquisto. COSA CAMBIA - Di conseguenza il Milan, che ha tesserato l'inglese Loftus-Cheek dal Chelsea, può prendere un altro extracomunitario oltre al nigeriano Chukwueze, in arrivo dal Villarreal.

I calciatori britannici diventano comunitari: al Milan si libera lo slot di Loftus-Cheek Milan News

Dopo l'ingaggio di Noah Okafor, il Milan guarda ancora in casa Salisburgo per rinforzarsi: stavolta nel mirino c'è un centrocampista.Via libera dal Coni alla Figc a procedere internamente su britannici e svizzeri da subito: con la modifica al regolamento, i rossoneri hanno ora un slot in più da poter sfruttare ...