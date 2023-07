Milan | Giroud ha rifiutato l'Arabia Saudita | le parole dell'agente

(Di mercoledì 26 luglio 2023) C'è chi dice no ai soldie tra questi c'è Olivier. La conferma l'ha data il suo,...

C'è chi dice no ai soldi dell' Arabia Saudita e tra questi c'è Olivier Giroud. La conferma l'ha data il suo agente, Michael Manuello, a Il Corriere della Sera: 'Siamo stati contattati da molti intermediari, ma abbiamo detto no'. Indisponibili: Rabiot, Fagioli, Bonucci, Pellegrini, Zakaria, Arthur (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernadez; Pobega, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael. Resta sullo sfondo, invece, un altro extracomunitario, quel Taremi, individuato come vice Olivier Giroud.

Calciomercato Milan – Giroud, il retroscena di un possibile addio Pianeta Milan

Anche Olivier Giroud è finito nel mirino dei ricchissimi club arabi, ma l'attaccante del Milan ha declinato l'offerta. Lo ha rivelato ...Milan, in questa sessione di calciomercato dominata dai soldi sauditi anche l'attaccante francese è stato contattato per raggiungere la Saudi Pro League.