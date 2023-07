Migranti | Piantedosi | ' aiuteremo sempre chi fugge da guerre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "chidallema sul fronte deieconomici dobbiamo lavorare per creare condizioni di crescita e sviluppo sociale nei Paesi di origine". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteoin un'intervista a 'La Stampa'. "È fondamentale attuare una strategia di lungo periodo che si fondi su un approccio non solo securitario - sottolinea - la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazione che il presidente Meloni ha ospitato a Roma va proprio in questa direzione". Sul fronte degli sbarchi, il ministro aggiunge: "Credo che il più efficace contributo anche sotto questo punto di vista sia quello di aiutare questi Paesi a migliorare le loro condizioni socio-economiche. In Libia e Tunisia sono attivi progetti di ...