Mick Jagger | i segreti dei suoi 80 anni nelle sue canzoni

Rock, longevità e flirt: gli 80 anni di Mick Jagger la Repubblica

Mick Jagger compie 80 anni e per stasera Canale 5 ha confezionato uno speciale del TG5 per raccontare la vita e i successi del leader dei Rolling Stones.