Mi sento vicino ad Elkann | preoccupa anche me l’inquinamento mentale delle nuove generazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Un ragazzo è, di tutte le bestie selvagge, la più difficile da trattare”. Quando facevo lezione agli specializzandi in Psicoterapia per introdurre i problemi che si riscontrano nei giovani citavo questa frase di Platone. Mi è venuta in mente leggendo i commenti per lo più negativi e piccati alla descrizione attuata dasui compagni di viaggio in treno, definiti succintamente “lanzichenecchi”. Possiamo affermare che da sempre emerge negli adulti l’idea che gli adolescenti, con cui hanno a che fare, siano una nuova “razza” di alieni che, presumibilmente, distruggeranno il vecchio mondo. Potremmo dire: “Beh, tutto normale!”. Si tratta dello scorrere sempre identicoin cui quella anziana pare non capire i giovani, covando però l’idea rassicurante che i ragazzi, nel volgere di pochi decenni, si ritroveranno a vivere ...