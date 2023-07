lain freezer", questa sera alle 21.35 su Nove il film del 2018 con Fabio De Luigi. Ecco la trama. Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio, con l'aiuto delle due amiche ...Tuesday Club - Il talismano della felicità: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HDlain freezer (Commedia) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G.LAIN FREEZER Miriam Leone e Fabio De Luigi sono i protagonisti dilain freezer, commedia del 2018 di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi , in onda su Nove alle 21.25. Claudia ...

“Metti la nonna in freezer”, alle 21.35 su Nove: ecco la trama del film con Fabio De Luigi Globalist.it

La maggior parte di Metti la nonna in freezer è stato girato in provincia di Viterbo con moltissime scene nella casa di nonna Brigit che si trova nel comune di Sutri precisamente in via di Ronciglione ...