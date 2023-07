Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 26 luglio 2023

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,26 luglio. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4382m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4231m. I venti saranno ...

... Lombardia - Emilia - Romagna - Sicilia Cosa sta succedendo La spiegazione degli eventi estremi Morta una scout 16enne a Corteno Golgi per un albero caduto sulla tenda, dal caldo ...Il Comune, l'organizzazione e l'artista hanno sperato fino all'ultimo di non annullare lo show ma, visto anche l'aggiornamento delle, la scelta è stata presa a tutela dell'incolumità ...Leper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 26 luglio 2023. Persiste il campo di alte pressioni che continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato in tutta l'isola. I ...

AGOSTO, tutto confermato! Il METEO per le VACANZE sarà così... iLMeteo.it

La tanto attesa tregua dal caldo estremo ed eccezionale sta per arrivare: entro giovedì 27 temperature in calo anche all'estremo Sud e nelle Isole maggiori.«Ora l'anti ciclone si trova al Centro Sud e verrà indebolito da intrusioni di maestrale. Come sempre, le grandinate che a luglio sono al Nord, si verificano al sud tra settembre e ottobre. Al Sud le ...