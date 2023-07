(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo la rete all’esordio, Leoveste ancora i panni deltore delalla prima da titolare. Il campione del mondo argentino è assoluto protagonista contro l’Atlanta United nel secondo turno della fase a gironi dellaCup. Ilsi impone per 4-0 grazie alladella ‘Pulce’ in 22 minuti, che mette a segno anche unper Robert Taylor, autore delle altre due reti di serata. Un netto cambio di marcia per la squadra americana dopo l’arrivo della superstar albiceleste, ora chiamata a invertire il trend anche il campionato dove ilè scivolato in fondo alla classifica. SportFace.

La questione sida un decennio, fra accordia punto tra Commissione Ue e governo Usa. Accordicchi che, per quanto denominati "Safe Harbor" e "Privacy Shield" non offrono né porti né ...... vi sono anche dei modelli avveniristici,fuori commercio pena una pesante condanna, in grado ... umani o robotici che siano, e l'ora e mezzo di visione sisu situazioni forzate che ...Cifre limitate Certo questi numeri appaiono ridicoli, sea confronto con le oltre 600mila ... Rwanda destinazione di migliaia di migranti e richiedenti asilo L'accordo che sidal 14 ...

Messi trascina l'Inter Miami: doppietta e assist in Leagues Cup SPORTFACE.IT

ROMA - Ancora Lionel Messi. Non poteva partire meglio la sua nuova avventura in California, perché alla seconda partita con l'Inter Miami l'argentino non solo si è confermato, ma ha pure raddoppiato.Leo ha trascinato i suoi nella vittoria in Coppa di Lega per 4-0 contro l'Atlanta. Del finalndese Taylor gli altri due gol ...