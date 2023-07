Messi | doppietta e assist | Inter Miami vince 4-0 contro Atlanta United

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo il gol all'esordio con l'con una punizione entrando dalla panchina, Leoha messo a segno la sua primae unin Mls da titolare con la franchigia statunitense nel 4-0 sull'che vale l'accesso ai sedicesimi della Leagues Cup, competizione a squadre che coinvolge le formazioni della Mls e della Ligacana.va in gol all'8' ribattendo in rete una prima conclusione di sinistro respinta dal palo per poi depositare in rete con il destro il pallone. Il raddoppio arriva al 22' con un'azione aperta e chiusa dallo stesso numero 10. La terza al 44' e la quarta rete al 53' portano la firma di Taylor, nell'ultimo gol al 53' supiede condotto e con il ...

