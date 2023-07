Meloni va da Biden e la Cina alza la pressione sulla Via della Seta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Laha deciso dire lasull’Italia in vista dell’incontro di domani alla Casa Bianca tra Giorgia, presidente del Consiglio, e Joe, presidente degli Stati Uniti. In ballo c’è il rinnovo del memorandum d’intesaVia, firmato nel 2019 dal governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte: l’esecutivosembra intenzionato a non rinnovare l’accordo e starebbe cercando tempi e modi più appropriati per comunicarlo a Pechino. Che, però, non ci sta. Nelle ultime ore il Global Times ha pubblicato un articolo con commento, un editoriale, un’intervista all’ambasciatore in Italia e un commento esterno; il ministero degli Esteri si è espressoquestione; il capo delle relazioni ...

Domani il primo incontro alla Casa Bianca tra il premier e il presidente degli Usa per fare il punto sull'Ucraina e le altre partite. Al centro della discussione la Via della seta, il ruolo della Nato ...E anche seha ribadito che il tema non le è mai stato posto dané crede che sarà discusso specificamente a Washington , è molto probabile che nel concetto di "coordinamento ...Nei giorni scorsiha spiegato che ci sarà un confronto sulla Cina conma non nello specifico sul memorandum della Via della Seta, una questione che "non mi è mai stata posta". La ...

La Meloni da Biden: dossier Cina sul tavolo La Verità

Giorgia Meloni è pronta a partire per gli Stati Uniti. La Casa Bianca, nella nota con cui ha annunciato la visita a Washington, ha comunicato che il presidente Joe Biden e la premier italiana avrebber ...Siamo “consapevoli del momento storico che stiamo vivendo e l’Italia sta giocando un ruolo cruciale per i temi che saranno discussi” alla Casa Bianca, ha spiegato l’incaricato d’affari in un’intervist ...