Meloni spalle al muro sul Salario minimo. La strategia è rinviare

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È alta la confusione sotto il cielo di maggioranza e governo. Stando ai numerosi sondaggi, ilfa breccia anche tra gli elettori che votano a destra. La premier Giorgiaè ben consapevole che non può lasciare alle opposizioni la battaglia contro il lavoro povero. Per questo fa finta di aprire al confronto, vuole evitare la bocciatura – e dunque il voto – dell’emendamento soppressivo della proposta delle opposizioni sulil dossier a settembre. Il testo della pdl M5S-Pd sulapproda in aula alla Camera domani. La maggioranza punta alla sospensiva Che è quanto è successo ieri in commissione Lavoro della Camera: la proposta di legge delle opposizioni andrà direttamente all’esame dell’Aula di ...

Però Giorgia Meloni è ora in volo verso gli Stati Uniti per incontrare Joe Biden, ed è quanto basta ... Perché sanno, a cominciare da, che il dossier Santanchè è foriero di grane. Anche per la ... Quando Giorgia Meloni sbarcherà a Washington per l'importante summit con il presidente Joe Biden, l'istinto ... Lasciandosi alle spalle le tragiche tempeste su Milano e gli incendi che devastano Palermo,

Come altamente prevedibile, nessuna dimissione per la ministra del Turismo, sottoposta in mattinata a un voto di sfiducia per il caso legato alle sue aziende