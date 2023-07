Meloni riceve il presidente del Vietnam Vo Van Thuong

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 26 luglio 2023 Ildel, Vo Van, è arrivato ieri sera a Roma, dove è stato invitato dall'omologo Sergio Mattarella, che lorà in tarda mattinata. Seguirà un colloquio a Palazzo Chigi coldel Consiglio, Giorgia. Vo Vanè il primoita in visita in Italia da sette anni. L'occasione dell'invito da parte del Quirinale è la celebrazione del 50mo anniversario delle relazioni e del decimo della partnership strategica. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Seguirà un colloquio a Palazzo Chigi col presidente del Consiglio, Giorgia. Vo Van Thuong è il primo presidente vietnamita in visita in Italia da sette anni. L'occasione dell'invito da parte

(Agenzia Vista) Il presidente del Vietnam, Vo Van Thuong, è arrivato ieri sera a Roma, dove è stato invitato dall'omologo Sergio Mattarella, che