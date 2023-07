Meloni | Governo lavora a grande piano di prevenzione idrogeologica

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 26 luglio 2023 "Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo a dura prova l'Italia, grazie ai soccorritori e alle forze dell'ordine. Non possiamo limitarci agli interventi in emergenza, ma ila undicome obiettivo di medio termine, perchè le emergenze saranno sempre di più e in passato non si èto abbastanza per mettere in sicurezza il territorio. Ce la metteremo tutta". Così la premier, Giorgia, in un video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev