Meloni domani da Biden per ribadire amicizia (e chiudere via Seta)

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le principali aree di tensione internazionali, in primo luogo Ucraina e Indo - Pacifico; l'Africa e le migrazioni; i rapporti con la Cina (e la Via della); la partnership bilaterale tra Italia e ...

Washington, 26 lug. Nellincontro in programmaa Washington tra la presidente del Consiglio Giorgiae il presidente americano Joe Biden sara' trattato, tra gli altri, anche il tema dei rapporti con la Cina. Per lItalia, in ...mattina (nel pomeriggio italiano)sarà anche in visita al Congresso, per incontri bipartisan con i leader della House of representatives e del Senato e dichiarazioni congiunte con lo ...Nella mattinata di, attorno alle 16.15 ore italiane,incontrerà i leader dei gruppi politici del Senato e a seguire avrà degli incontri alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ...

Domani faccia a faccia Meloni-Biden. Dall’intesa con la Cina ai migranti, i temi sul tavolo dello ... Il Sole 24 ORE

Washington, 26 lug. (askanews) - Le principali aree di tensione internazionali, in primo luogo Ucraina e Indo-Pacifico; l'Africa e le migrazioni; ...Di Guido Santevecchi Il Global Times: «Sulla Via della Seta Meloni decida senza le influenze del presidente americano Biden». La premier giovedì alla Casa Bianca… Leggi ...