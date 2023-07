Meir Litvak | Isolamento diplomatico | minacce esterne | crisi economica Ecco cosa rischia Israele

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Parla il docente di Storia del Medio Oriente dell'Università di Tel Aviv: "La democrazia non è finita, ma è il primo step di un processo pericoloso. Non credo adice Netanyahu, non tiene i suoi partner. Questa convergenza dimetterà in difficoltà il governo, bisogna capire se prima o dopo aver pagato un prezzo molto alto"