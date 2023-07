Medagliere Mondiali scherma 2023 | Italia in testa davanti a USA e Francia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sono in corso idiin quel di Milano: per la sesta volta la rassegna iridata fa tappa in, dove era arrivata l’ultima volta nel 2011 in quel di Catania. Da oggi fino al 30 luglio la terra meneghina sarà il centro del mondo degli schermidori. In particolare questo è il calendario delle medaglie assegnate: 25 luglio spada femminile e sciabola maschile, 26 luglio fioretto femminile e spada maschile, 27 luglio sciabola femminile e fioretto maschile. Dalle gare individuali si passa poi alle squadre il 28, 29 e 30 luglio secondo la stessa sequenza sopracitata. Di seguito l’interoaggiornato e che alla fine sarà comprensivo delle 12 competizioni in questione....

MILANO " Un oro, un argento e due bronzi per l'Italscherma nella seconda giornata dei Mondiali di scherma di Milano. Alice Volpi è salita sul gradino più alto del podio nel fioretto femminile

L'atleta romano, delle Fiamme oro, è stato battuto in finale per 14-10 dall'ungherese Mate Tamas Koch. Per il 21enne si tratta della prima medaglia mondiale individuale