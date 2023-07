Medagliere Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | la classifica delle nazioni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilcompleto deididiscipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica, che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane ricche di eventi che promettono spettacolo train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. Presente anche una numerosa delegazione azzurra, che proverà a confermarsi ancora una volta tra le migliori nazionali al mondo. L’Italia infatti aveva chiuso idi Budapest 2022 al terzo posto delcon un totale di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo). Di ...

Il terzo giorno di gare nei2023 di nuoto in vasca a Fukuoka è entrato a far parte dell'album dei ricordi. Ieri, un aggiornamento nelitaliano è arrivato: nella specialità delle corsie, il computo è di 1 oro ...GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOFukuoka 2023: ...... DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO SCHERMA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOMilano 2023: italiani in gara mercoledì 26 ...

Risultati Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Tutte le medaglie di ... Olympics

All’Allianz MiCo, in un’arena sold out per tutta la competizione fino a domenica, Sergio Mattarella è stato accolto da un caloroso applauso ...Tutti i segreti della capitana del Canada Christine Sinclair impegnata ai Mondiali 2023: dal record di gol al Mondiale alla dieta, gli allenamenti, le passioni.