Mbappè | voglia d’Arabia | la battuta social è da impazzire

Mbappé è il miglior giocatore del mondo e va tenuto a Parigi, visto che hadi rimanere il più possibile'. Cioè fino all'anno prossimo, quando in assenza di prolungamento scadrà il suo ...' Penso che l'Arabiacreare una lega capace di mettersi in contrapposizione con le leghe top 5 del calcio europeo. La differenza è che questi campionati sono basati sull' equilibrio tra costi ...L'alternativa, ben più fattibile sulla carta, è incentrata sul fatto che il PSG non abbia affattodi vendere il proprio calciatore ai rivali del Real Madrid. Piuttosto aprirebbe ad un'...