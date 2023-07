Mbappé respinge il nuovo assalto dell'Al-Hilal | i dettagli della maxi offerta

... Galvan si presenta sul dischetto, ma Franco Armani, portiere del River,la conclusione e ... gli argentini scappano sul 2 - 0 e dominano per 70', poi vengono ripresi da, trascinati ai ......lasciato il segno con il gol all 'Arabia Saudita e con l'ottima prestazione al cospetto die ... il pallone torna tra i piedi di Zielinski che ci riprova ma un difensore, poi è Varane a ...... appena entrato, servito a sinistra sul filo del fuorigioco dama che brucia Cuadrado ... Al 78' Donnarummala conclusione di Kostic, Locatelli si avventa sul pallone e ribadisce in rete. ...