Mbappé e Verratti | contatti con l’Al Hilal | le offerte monstre e le risposte

(Di mercoledì 26 luglio 2023)continua a fare la voce sul fronte calciomercato. Il grande obiettivo è sempre stato Kyliane rappresentanti del club sono volati a Parigi per provare a convincere il calciatore. L’offerta è stata clamorosa: un biennale da 400 milioni di euro a stagione. L’attaccante ha rifiutato e continua a spingere per il trasferimento immediato al Real Madrid. Il Psg aveva accettato l’offerta per il suo fuoriclasse ed adesso dovrà riaprire la trattativa con il club spagnolo per una cifra sicuramente al ribasso: sarà, infatti, impossibile raggiungere la cifra di 300 milioni offerta dal. Leggi anche CALCIOMERCATO SERIE A Calciomercato Serie A, i nuovi 11 delle 20 squadre: Milan da scudetto, colpacci Juve e rebus Inter ...

