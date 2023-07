' Mbappé | delegazione dell' Al - Hilal a Parigi | la mossa per convincerlo

PARIGI (Francia) - I dirigenti dell'Al Hilal sono a Parigi per presentare il loro progetto a Kyliane al suo entourage. Il quotidiano francese L'Equipe svela l'ultimo assalto degli arabi all'attaccante della nazionale francese. L'Al - Hilal nei giorni scorsi ha presentato un'offerta da 300 ...(Photo by FRANCK FIFE / AFP) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , ladell' Al Hilal ha raggiunto Kylianper convincerlo a firmare e a volare in Arabia. In merito ...3 L'Al - Hilal alza il pressing per portare Kylianin Arabia Saudita . L'offerta da 300 milioni di euro recapitata al Paris Saint - Germain è ... riferisce Fabrizio Romano , unadel ...