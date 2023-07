Mbappé | blitz dell’Al Hilal a Parigi | l’offerta è mostruosa

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si decide il futuro di Kylian. Il calciatore francese è in rottura con il Psg dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e la decisione del club di escludere l’attaccante dalla tournée in Giappone. Il trasferimento è molto probabile già in questa sessione di mercato e l’idea del calciatore è quella di anticipare di una stagione l’accordo con il Real Madrid. Continua, però, il pressing. Secondo le ultime notizie si è registrato l’assalto ufficiale per il trasferimento in Arabia Saudita. I vertici del club si trovano aper prospettareal calciatore francese. Leggi anche SERIE A Svolta Serie A, i calciatori britannici diventano comunitari: si scatena il mercato Il Psg ha già ...