‘Maurizio racconta…’ | Ceccon e Raffaeli splendidi Golf azzurro | ci voleva la Ryder Cup in casa!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 8,5Atleta della settimana (uomo): Thomas(nuoto)Atleta della settimana (donna): Sofia(ritmica) Straripanti, non c’è altro aggettivo per definire le performance di Thomasin questo inizio dei Mondiali di nuoto di Fukuoka. Prima conquista l’argento con la 4×100 stile libero in 3’10?49, con la frazione finale in 47?03, da autentico fuoriclasse. Nella seconda giornata arriva l’oro con record italiano nei 50 farfalla (22”68), grazie ad una progressione fantastica negli ultimi 15 metri. Mezz’ora prima aveva primeggiato nelle semifinali dei 100 dorso, da vero fenomeno. E il Mondiale sta appena iniziando. Al veneto ovviamente la palma di migliordella settimana. Sempre a Fukuoka, da segnalare la conferma d’argento di Nicolò ...