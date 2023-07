Mattone del Cuore 2023 con Roberto Mancini e Luciano Spalletti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le Olimpiadi del, note anche comedel, splenderanno a Forte dei Marmi, dal 21 al 23 agosto, in compagnia di. Come annunciato stamattina in conferenza stampa (nella Terrazza del Fortino, a Forte dei Marmi; credits foto F.NIZZA), per la settima edizione vip e beneficenza si intrecciano in un percorso ricchissimo fatto di emozioni, spettacolo, buon cibo e buona musica. Ogni anno in Versilia un lungo serpentone di calore e colori. E soprattutto grandi ospiti. Un evento incredibile organizzato dal tifoso della Juventus Paolo Brosio e dalla sua équipe. Quest’anno sono previste ben tre giornate dedicate (dal 21 al 23 agosto) anziché le solite due delle ...

Galà dal 21 al 23 agosto, i tornei di tennis e padel, la novità Matia BazarFORTE DEI MARMI - Parata di big dello sport e della musica leggera italiana per IlCuore, l'iniziativa benefica promossa da Paolo Brosio in scena ad agosto a Forte dei Marmi. I fondi raccolti andranno anche alle realtà associative della costa apuoversiliese....unsulle speranze di rinascita perchè l'amicizia quando supera il rettangolo di gioco può portare anche a situazioni come quella della Juventus che pian piano sta svanendo nei meadri...

Le stelle della musica e dello sport per il Mattone del Cuore 2023 NoiTV - La vostra televisione

Alla scoperta del giovane Daniele Bartocci, il "giornalista gentleman" come è stato ribattezzato, che ha festeggiato in queste ore le nozze di carta.Il 25 luglio, presso Palazzo Wedekind a Roma, è stato firmato l'atto per la vendita di 120 appartamenti, di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a favore di Roma Capitale, per un ...