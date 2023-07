Mattarella | “Aumentare le risorse per contrastare il cambiamento del clima”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ROMA – “Bisognaleperiltico e per l’energia pulita”. Lo ha detto il il presidente della Repubblica, Sergio, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Võ Van Thuong, in visita di Stato in Italia. Con il presidente vietnamita, ha aggiunto, “abbiamo discusso delle “questioni globali, della sfidatica e dell’impegno per i mutamentitici e dell’impegno del Vietnam verso Cop26”. L'articolo L'Opinionista.

"Bisognale risorse per contrastare il cambiamento climatico e per l'energia pulita". Lo ha detto il il presidente della Repubblica, Sergio, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del ...... questo tema è stato sollevato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio. È stata ... che ci permetterannola connessione anche con i clienti che hanno meno tempo per recarsi in ...La produzione deve(Corriere della Sera, pag. 32). Urso 'Rilanciare l'auto con i fondi ..., sciagurata la decisione della Russia (Corriere della Sera, pag. 6) Migranti: Il piano d'...

Mattarella: aumentare le risorse per contrastare il cambiamento clima Agenzia askanews

Per la morte di Emanuele Scieri, il parà di leva ritrovato cadavere nella caserma Gamerra il 16 agosto del 1999, la Corte d’Assise di Pisa ha condannato a 26 e 18 anni, per omicidio volontario in ...Il G7 blinda l’Ucraina con un sistema di garanzie e protezioni in attesa dell’adesione alla Nato che avverrà solo dopo la fine della guerra. «Kiev non è mai stata così vicina» dice il segretario gener ...