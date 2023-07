Maternità surrogata | Zanella Avs | ' da Foti pretendiamo rispetto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Dal capogruppo di Fratelli d'Italia. Noi siamo un gruppo politico che discute laicamente nelle reciproche diversità, rispettandoci profondamente. Pensi alle sue guerre interne, noi non ne abbiamo, e voteremo tutti contro questa inutile legge". Lo afferma la capogruppo alla Camera dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Luana, in riferimento alle parole di Tommasosul tema dellae 'alle scene di cannibalismo interno in Avs'.