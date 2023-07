Maternità surrogata | Terzo Polo si spacca in 3 | Carfagna sì | Boschi no e Bonetti astenuta**

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La linea decisa era stata quella delle libertà di coscienza e, a vedere i tabulati d'aula, effettivamente nelsi sono manifestate sensibilità molto diverse sul reato universale di maternità: 5 sì, 7 no e 4 astenuti. A votare sì al ddl Varchi di Fdi sono stati Mara, Giuseppe Castiglione, Antonio D'Alessio, Maria Chiara Gadda e Ettore Rosato. Hanno votato no invece Fabrizio Benzoni, Maria Elena, Enrico Costa, Mauro Del Barba, il capogruppo Matteo Richetti, Daniela Ruffino e Valentina Grippo. Gli astenuti sono la ex-ministra Elena, Naike Gruppioni e Giulio Sottanelli. Gli altri gruppo di opposizione - Pd, M5S e Verdi-Sinistra - hanno votato compatti contro il provvedimento.

'È un passo di chiarezza per tutti il voto con cui la Camera dei deputati ha approvato la proposta Varchi di estendere il reato dianche se commesso all'estero - così per il ...... l'Aula di Montecitorio dà il via libera al progetto di legge Varchi di Fratelli d'Italia che modifica il reato di, rendendolo universale, ovvero perseguibile anche se commesso ...Dopo una giornata di bagarre in aula, la Camera ha approvato la proposta di legge del centrodestra che introduce il reato universale per la. Il testo, che adesso passa in discussione al Senato, ha raccolto 166 voti a favore e 109 contrari, mentre 4 deputati si sono astenuti. Se l'esito del voto era prevedibile, a fare ...