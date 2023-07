Maternità surrogata | Ronzulli FI | ' ultimo miglio | poi sarà reato universale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Manca l'e poi la. L'approvazione oggi alla Camera della proposta di legge che punisce chi aggira il divieto italiano dell'utero in affitto, andando all'estero per avvalersi di questa orribile pratica, è un'ottima notizia. Toccherà a noi senatori fare in modo che il provvedimento sia definitivamente approvato in tempi brevi”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia. “Non possiamo accettare – aggiunge – che prosegua oltre questa offesa alla dignità della donna, questo modo di considerare il nascituro come un pacco e non come una creatura, come un essere vivente, questo mercimonio, nel quale chi ha più denaro approfitta di chi ha più bisogno. E' una ...