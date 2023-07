Maternità surrogata reato universale | Terzo Polo si divide in tre

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel gruppo centrista 5 sì, 7 no e 4 astensioni. No compatto, invece, da Pd, M5S e Avs Sullala linea decisa era stata quella delle libertà di coscienza e, a vedere i tabulati d’aula, effettivamente nelsi sono manifestate sensibilità molto diverse sul: 5 sì, 7 no e 4 astenuti. A votare sì al ddl Varchi di Fratelli d’Italia sono stati Mara Carfagna, Giuseppe Castiglione, Antonio D’Alessio, Maria Chiara Gadda e Ettore Rosato. Hanno votato no invece Fabrizio Benzoni, Maria Elena Boschi, Enrico Costa, Mauro Del Barba, il capogruppo Matteo Richetti, Daniela Ruffino e Valentina Grippo. Gli astenuti sono la ex-ministra Elena Bonetti, Naike Gruppioni e Giulio Sottanelli. Gli altri gruppi di opposizione – Pd, M5S e Verdi-Sinistra – hanno votato ...

... le parole di Eugenia Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in occasione di un flash mob organizzato davanti alla Camera dei Deputati per lareato ...'La Camera ha approvato il 'ddl Varchi', che rende la Gpa 'reato universale'. Un momento oscuro per la civiltà giuridica del nostro Paese'. Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, senatore di Azione - ...Lo ha detto Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, al contro flash mob organizzato dal suo schieramento davanti a Montecitorio per dire no al reato universale die sì alla ...