Maternità surrogata reato universale | l’ok della Camera a ddl

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I sì sono stati 166, i voti contrari 109 Laha approvato il ddl Varchi che introduce ilper quanto riguarda la. I sì sono stati 166, i voti contrari 109. “Il nostro gruppo aveva cominciato anche nella scorsa legislatura, quindi, abbiamo riproposto questa proposta di legge convinti come siamo che lao utero in affitto sia una pratica davvero aberrante” dice Carolina Varchi, relatriceproposta di legge sullacomee deputata di Fratelli d’Italia. “Lo ha ripetuto a più riprese anche la Corte costituzionale e ha ribadito come essa riesca a minare le relazioni umane, in particolare una ...

