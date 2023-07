Maternità surrogata | Magi | ' codice penale clava ideologica per discriminare famiglie arcobaleno'

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata triste per la democrazia perché con questo scempio del reato universale, la maggioranza e il governo hanno deciso di umiliare non solo la civiltà giuridica di questo Paese, ma di farlo anche con i bambini e le bambine che sono nati attraverso al gestazione per altri, le loro. Creeranno problemi di rapporti internazionali con gli Stati in cui la gestazione per altri è una pratica perfettamente legale. Una gravissima responsabilità che il governo e la maggioranza si assumono oggi, utilizzando ilcome unaperin particolare nei confronti delle". Lo ha detto Riccardo, segretario di +Europa, al contro flash mob ...

'È un passo di chiarezza per tutti il voto con cui la Camera dei deputati ha approvato la proposta Varchi di estendere il reato dianche se commesso all'estero - così per il ...... l'Aula di Montecitorio dà il via libera al progetto di legge Varchi di Fratelli d'Italia che modifica il reato di, rendendolo universale, ovvero perseguibile anche se commesso ...Dopo una giornata di bagarre in aula, la Camera ha approvato la proposta di legge del centrodestra che introduce il reato universale per la. Il testo, che adesso passa in discussione al Senato, ha raccolto 166 voti a favore e 109 contrari, mentre 4 deputati si sono astenuti. Se l'esito del voto era prevedibile, a fare ...