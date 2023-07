Maternità surrogata | maggioranza compatta sull’introduzione del reato universale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non sono bastate le levate di scudi dell'opposizione. Ladi governo ha votato a favore alla proposta di legge del centrodestra che introduce ilper la, ossia punibile per i cittadini italiani che si avvalgono di tale pratica anche all’estero (in...

Dopo una giornata di bagarre in aula, la Camera ha approvato la proposta di legge del centrodestra che introduce il reato universale per la maternità surrogata. Il testo, che adesso passa in discussione al Senato, ha raccolto 166 voti a favore e 109 contrari, mentre 4 deputati si sono astenuti.