Massacro sulla casa | dovrai spendere 60 000€ ed in più sostituire gli elettrodomestici

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La rivoluzione Green non risparmia nemmeno gli: per le nostre tasche sarà un vero. Tutto ha un costo: quello della rivoluzione Green sarà particolarmente alto. Oltre a modificare le nostre case dovremoanche tutti gli. Vediamo insieme quali cambiamenti saremo obbligati a fare. La rivoluzione Green peserà moltissimo sulle nostre tasche/ Ilovetrading.itL’insostenibile spesa di essere Green…No, non è il titolo di un libro anche se potrebbe sembrarlo. È la realtà. La rivoluzione Green è alle porte: l’Europa stringe sui tempi e per un Paese tutto costruito nel secondo dopoguerra come l’Italia è un problema serio. La maggior parte degli edifici nel nostro Paese sono fermi alla classe G. Entro il 2030 dovranno diventare classe E ma non sarà ancora abbastanza perché nel ...