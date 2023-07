(Di mercoledì 26 luglio 2023) ... in attesa di Paltrinieri eCeccon, è beffa d'argento: nei 100 dorso Murphy gli nega l'oro mondiale per 5 centesimi Leggi i commenti Nuoto: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 26 luglio ...

Nicolòdal podio mondiale dei 50 rana e tocca solo quinto. Una giornata nera anche per un altro azzurro: il varesino si peggiora di 10 centesimi dalla semifinale e resta senza medaglia ...Ma una finale sfugge spesso al pronostico e alle attese:la brama da tempo, perché i 100 gli hanno dato la fama, ma sono i 50 che possono fargli la gloria. Lui che in vascacon un ...Kamminga è argento olimpico,bronzo olimpico. Ha un record italiano di 58'26 e ha ... L'oro di Budapest 2022 in 51'60stavolta a 52'16 e avrà domani alle 13 la corsia numero 4. Il ...

Martinenghi scende dal podio: solo quinto nei 50 rana La Gazzetta dello Sport

Fukuoka – Scende dal podio iridato nei 50 rana, dopo l’argento di Budapest 2022, Nicolò Martinenghi ai Mondiali di Nuoto. Il 23enne di Varese, primatista italiano (26”33) – secondo nei 100 – è quinto ...Il pronostico è tutto per il cinese Qui ma una finale sfugge spesso alle attese: Nicolò sa già che i 100 gli hanno dato la fama, ma sono i 50 che possono restituirgli la gloria ...