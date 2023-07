È per questi motivi che laha sviluppato programmi che hanno impatti nei territori, in tante di queste realtà dove è fondamentale portare un aiuto anche nella riduzione delle perdite. Certo, ...... più inclusivi, più resilienti e più sostenibili dipende dall'emancipazione di tutte le donne e dall'uguaglianza di genere", puntualizza il vicepresidente, Maurizio, "Colmare il divario ...Lo ha detto intervenendo all'Assemblea di Ancc - Coop Maurizio, vicedirettore generale della. "Da prima della pandemia, oggi ci sono 122 milioni di persone in più nell'area della ...

Martina ci è o ci Fao L’ex leader Pd parla di crisi alimentare senza citare Putin Il Foglio

In Italia, secondo quanto afferma Coldiretti, sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo.Si unirà il mondo per cercare di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda 2030 'Fame zero', mettendo nero su bianco azioni concrete e responsabilità quotidiane.