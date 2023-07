(Di mercoledì 26 luglio 2023) Unha fatto irruzione nella casa della, ando danaro endo dila donna se non glieli dava. La donna è riuscita a barricarsi e a chiedere disperatamente aiuto ai carabinieri che sono intervenuti per salvarla dal figlio, il quale aveva cominciato a spaccare a martellate tutto quel che poteva, cominciando dal lunotto dell’auto della donna. L’è stato arrestato ed è ora accusato di tentata estorsione, atti persecutori e danneggiamento. Il fatto è avvenuto lo scorso 22 luglio, ma se ne è avuta notizia soltanto oggi. I carabinieri, messa in sicurezza la donna, si sono messi alla caccia dell’energumeno, lo hanno rintracciato e arrestato. Aveva con sé ancora il martello che aveva usato per danneggiare l’auto della ...

Un atteggiamento violento che andava avanti da giorni, costato l'arresto a quell'ora accusato ...luglio quando i militari della compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti nel comune di, ...Nessun disturbo mentale, almeno finora, tanto che l'ha il porto d'armi e possiede legalmente ... L'ultima, in ordine cronologico, è Mariella, 56 anni di Troina, Enna, uccisa dal suo ex ...Tech Da Freddie Mercury a Sinatra e Johnny Cash: come funzionano le cover generate da IA Moda e beauty Filtri solari dannosi per l'ecosistema: cosa stanno facendo le case cosmetiche per ...

Marino - Uomo pretende soldi e minaccia di morte la madre ... RomaDailyNews

"Se non mi dai i soldi ti ammazzo". Queste le minacce che un uomo ha lanciato contro sua madre. Un atteggiamento violento che andava avanti da giorni, costato l'arresto a quell'uomo ora accusato di ...È vero che le pulci del gatto si attaccano all'uomo Sono pericolose per la nostra salute ... La tenia è una di queste, ma vi sono anche la tularemia e il tifo marino, tra le più famose. Il primo modo ...