Marina Adele Pallotto è una comune cittadina che è stata candidata dalla Rete alle elezioni europee ed è assurta alla cronaca in una versione scandalistica ma irreale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È nata a Sulmona e risiede a Macerata, si è laureata in giurisprudenza e dal 2005, ottenuto il ruolo, insegna nella scuola primaria. Subisce una “cacciastreghe” da parte di chi, tutelato dall’anonimato, istiga altri ad abusare della propria autorità per allontanarla dal suo posto di lavoro. Viene consacrata definitivamente come “pubblic enemy” da un movimento politico nato inche la esponegogna social-mediatica. La sua candidatura viene gestita nelle forme dell’anonimato del web 2.0 e si delinea da subito come diffamazione aggravata dall’uso del mezzo tecnologico. L’organizer del movimento di Macerata diffondeva, contestualmentepubblicazione del suo nome sul sito di Beppe Grillo, un archivio anonimo on line dove appariva una pagina di un sito per modelle. Quelle informazioni venivano riprese ...