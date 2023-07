Marco Verratti sta per firmare per l’Al Hilal

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'Arabia Saudita continua a diventare la patria dei campioni di calcio europei., centrocampista del Psg, sta per approdare al, con un contratto triennale con i sauditi. La notizia dell'ex stella del Pescara è rilanciata sui social da Fabrizio Romano, firma di Sky Sport. Ora l'ultima parola, per l'ufficialità, spetta al club francese. #AlThree year contract offered to, documents to be prepared/checked soon.Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023 (foto copertina EPA/MOHAMMED BADRA)