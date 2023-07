Marco Morandi come Raoul Bova | il finale è tutto da ridere | “L’autoironia è la carta vincente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Difficile non pensare aquando si esce dall’acqua. La scena cult di Piccolo grande amore deve essere rimasta impressa anche a, che sui social si rende protagonista di un divertente “Instagram vs Realtà”. Il figlio di Gianni mette insieme in una clip lo spezzone del film in cui l’attore emerge dopo il bagno in mare e l’istante in cui è lui stesso a tornare a riva dopo una nuotata, e sulcade rovinosamente. Citando Nino Frassica,scrivedidascalia: “Non è bello ciò che è bello, ma che bello che bello che bello!”. I fan dimostrano di apprezzare: “E comunque oggi anchenon è più così, gli anni passano per tutti!!! L’ironia è una grande dote che pochi ...