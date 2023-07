Mara Navarria bronzo ai Campionati del Mondo di Milano

Tre baluardi azzurri sul podio. Due ragazze reduci dalle finali nella spada, Alberta Santuccio argento, ebronzo. Più il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , seduto in prima fila, che dimostra quanto ci tenga veramente allo sport. Presenzia alla cerimonia di inaugurazione, ...L'argento è finito sul collo della siciliana delle Fiamme Oro Alberta Santuccio, mentre il bronzo è andato a, precedentemente sconfitta in semifinale proprio dalla connazionale. Per ...Così la spadista azzurra, eliminata nella semifinale da Alberta Santuccio e alla fine bronzo mondiale a Milano. gmComincia con due medaglie il Mondiale azzurro a Milano 2023. Sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite d’onore in una emozionante cerimonia d’apertura, brilla la spada ...Alberta Santuccio conquista l'argento nella spada ai mondiali di scherma femminile. Il presidente Sergio Mattarella ha assistito alla finale.