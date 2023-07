Manutenzione stradale | completati i lavori a Rione Mazzini

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo completato gli interventi die a piazza Giuseppee ieri abbiamo sostituito le giostrine che si erano danneggiate in una delle tre aree giochi presenti nella zona”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Ora stiamo ultimando lalungo l’asse che dal Mercatone porta all’imbocco della Variante – conclude -Prosegue senza sosta l’impegno della nostra Amministrazione per restituire slancio, decoro e sicurezza a tutti i quartieri della città e per migliorare la qualità delle strade del capoluogo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un'opera importante sarà la Ragusa - Catania: 1,5 miliardi per il nuovo itinerario, con un ... è l'Italia del "sì" FERROVIE In questo caso sono previsti 3,5 miliardi di euro per...Per non parlare, poi, della retee autostradale: 2 miliardi per nuove opere e 1,8 per lagià programmata. Nel lungo elenco presentato da Salvini ci sono anche opere strategiche ......imprese incaricate dalla, dai Vigili del Fuoco e dagli uomini della Protezione Civile, è prontamente intervenuto e sta provvedendo alla rimozione degli alberi caduti sulla sede. ...

Partono i nuovi interventi di manutenzione stradale Comune di Sassari

I lavori prevedono, tra gli altri, la pulitura di cunette, canali e tombini, la realizzazione di drenaggi, gabbionate e cordoli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del ...