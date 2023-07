Maltempo | La Stampa impazzisce | “È la fine del mondo”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Zuppa di Porro. Tempeste e roghi, l’Italia Ferita. Ma per il Giornale è un Uragano di sciacalli. Per Libero la grandine è fascista. Eccolo la, arriva l’amatissimo governatore del Veneto, Zaia, e ci spiega che non possiamo lasciare solo i ragazzi a combattere per l’ambiente. Il coraggioso Zaia non se la sente di spernacchiare ste follie climatiste. Per fortuna che laesiste. Caro Zaia ti piace questa prima pagina giovanile? Inferno italia, e poi, Umanità sotto scacco, e inSicilia ladel. Maddddddai. Saviano non andrà più in Rai. E così come trovavo assurdo che avessero fatto fuori Facci, che mi piace, trovo incredbile che facciamo fuori Saviano, che detesto, per il linguaggio usato ai sensi del codice etico. Ma dove siamo? La Loy e l’intervisita perfettina della consigliera rai alla Faz- IL caso ...

Oggi allerta gialla per ilin Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. ... Nello Musumue ci, in un'intervista a Lasugli eventi meteo estremi che stano attanagliando il Nord ...... Valentina Castaldini, che ieri in conferenzaha parlato di sanità insostenibile e debiti ... storni in bolletta per famiglie e imprese danneggiate daldi maggio. ...Prove tecniche di Giochi olimpici. Dopo una notte in cui la città è stata flagellata dal, Milano si fa trovare pronta all'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, .... A ...

Maltempo a Verona, il video della supercella temporalesca La Stampa

Nonostante le ondate di calore, i nubifragi e gli incendi, alcuni commentatori provano a rassicurarci. Uno di questi è il giornalista Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, secondo cui «è estat ...Almeno una trentina di feriti, il più grave un 16enne caduto in moto per evitare dei rami. Un guasto ha interrotto la circolazione ferroviaria nella mattina del Nordest. Blackout a Verona e Treviso. C ...