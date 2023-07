Maltempo in Italia | Barbacci Cisl Scuola | “Non c’è spazio per negazionismi di fronte all’evidenza di fenomeni che parlano da soli”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ivana, Segretaria Generale della, si rivolge apertamente al tema dell'emergenza climatica e ambientale. Durante il suo ultimo appuntamento video 'Facciamo il punto',ha sottolineato l'importanza di passare da polemiche sterili a un impegno concreto per affrontare la crisi. L'articolo .

'Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni - sottolinea Meloni all'inizio del video - hanno messo e mettono a dura prova l'. Io sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunita' che sono state maggiormente colpite. Il Governo - mette in chiaro la premier - ha messo a disposizione, a ......fra giunta e dirigenti comunali di Legnano interessati per fare il punto sugli effetti del... ad opera di Amga, comincerà la rimozione degli alberi caduti, a partire da Corso. Amga ...Con un tweet a corredo di un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sull'emergenzanel Norde gli incendi che stanno devastando in questi giorni la Sicilia. "...

La premier in un videomessaggio: “Questi disastri stanno mettendo a dura prova il Paese. Stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza per sbloccare le risorse destinate alle Regioni” ...Tempesta al Nord, incendi al Sud: l'Italia combatte il clima ormai fuori controllo. Istituzioni e politica si muovono per cercare di contrastare gli effetti degli eventi atmosferici che ...