Maltempo e incendi | l' Italia verso lo stato d' emergenza | oggi il Cdm | Cinque i morti per gli eventi meteo estremi

Luca Zaia manda un messaggio ai suoi colleghi della Lega e ai politici italiani contro il negazionismo climatico e invita a una azione comune per prevenire i problemi legati ale agli: "Per vincere questa sfida serve un movimento ampio, che vada oltre gli steccati politici. Non dobbiamo lasciare ai ragazzi la battaglia sul clima, dobbiamo farlo insieme ...Oggi alle 19 il Consiglio dei ministri si riunirà per dichiarare lo stato di emergenza per le quattro regioni italiane colpite dale dagli: Sicilia, Lombardia, Veneto e Friuli - Venezia Giulia. La giornata di oggi servirà per fare un primo bilancio dei danni provocati dai temporali e dai roghi che stanno ...26 lug 00:15, in Sicilia un'altra notte di grande emergenza Sul fronteè un'altra notte di emergenza in Sicilia. Ci sono centinaia di focolai in attesa di intervento. La Protezione ...

Dopo il nubifragio di Milano, Tommaso Zorzi attacca pesantemente Matteo Salvini per le sue dichiarazioni. Ecco perché.Tempesta al Nord, incendi al Sud: l'Italia combatte il clima ormai fuori controllo. Istituzioni e politica si muovono per cercare di contrastare gli effetti degli eventi atmosferici che ...