Maltempo e incendi | Italia verso stato di emergenza | 5 vittime tra nord e sud | ad Amalfi auto travolte dalle onde – VIDEO

'Ieri è stata una giornata impegnativa e dolorosa', dice a Sky TG24 il vice capo dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, parlando dele degliche stanno colpendo l'Italia ( TUTTE LE NEWS IN DIRETTA ). 'Oggi lavoriamo su 10 situazioni di', aggiunge, 'ma ci aspettiamo che cresceranno con il corso della ......d'emergenza per affrontare ilche sta colpendo il Nord " la Lombardia ha fatto già richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la Regione " e gli......ha stanziato 3 milioni di euro per cittadini e attività economiche danneggiati dalche ...di essere "in attesa della relazione da parte della Protezione civile sulla situazione degliin ...

Maltempo e incendi, Italia verso lo stato d'emergenza. 5 morti tra la tempesta al Nord e i roghi al Sud - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Nel breve periodo intanto il governo italiano si trova a fronteggiare le opposte criticità che stanno caratterizzando il Nord e il Sud del Paese che hanno causato la morte di 5 persone, ...(Teleborsa) - Nel breve periodo intanto il governo italiano si trova a fronteggiare le opposte criticità che stanno caratterizzando il Nord e il Sud del Paese. Oggi in Consiglio dei Ministri si decide ...