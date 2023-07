Maltempo | danni a vigneti e seminativi attorno all’80%

Leggi su udine20

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La Regione ci aiuti a ripartire nel minore tempo possibile, dice il presidente Thurn Valsassina «Le grandinate della scorsa notta non solo sono state catastrofiche in alcune zone, ma anche abbastanza rare in quanto hanno colpito un territorio ampio, in un raggio di oltre 50 chilometri», dice Fabio D’Attimis Maniago, viticoltore di Buttrio e referente dei giovani agricoltori di Confagricoltura Fvg. «Mi hanno chiamato molti colleghi e amici di Mortegliano, Codroipo, Bertiolo, dei Colli Orientali, segnalandomi deiaiche, a seconda della zona, vanno dal 10% finoa causa della grandezza dei chicchi della grandine e della violenza del vento. Un collega aveva anche un appezzamento a luppolo, completamente distrutto». «Nel codroipese, del mais sono rimasti in piedi solo gli steli – sottolinea Alberto Vendrame -. ...