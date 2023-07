Maltempo a Milano | ' Danni tra i 900 e i 10mila euro alle auto' In quali casi paga l' assicurazione

(Di mercoledì 26 luglio 2023) su Tg. La7.it - Mentre il sole torna sul nord Italia e nelle zone colpite dal, continuano incessanti gli interventi di messa in sicurezza. Solo in Lombardia, si stima che ...

In particolare, è il caso dia sconvolgere Nunzia De Girolamo. 'Ci sono persone che hanno ... Tanti feriti e tante persone lese da questa ondata di', ha premesso la conduttrice. Myrta ...Per ilin Lombardia gli interventi sono stati 2.077, che hanno visto impegnate 2.900 unità ... Asi lavora ancora per affrontare i danni causati dal nubifragio avvenuto la notte tra ...Mentre il sole torna sul nord Italia e nelle zone colpite dal, continuano incessanti gli interventi di messa in sicurezza. Solo in Lombardia, si stima ... A, la circolazione è ancora ...

MILANO (ITALPRESS) – “Mi sento di escludere che ci sia stata una mancanza dal punto di vista della manutenzione degli alberi. È stato un momento drammatico, ma mi pare che la città sta reagendo bene”.Allarme raffiche di vento forte per maltempo. E a Bacoli, perla dell'area flegrea in provincia di Napoli, il tradizionale incendio del campanile per la festa di Sant'Anna del 25 luglio viene rinviato ...